Семь наград привезли сахалинские пловцы со Всероссийских соревнований

Всероссийский турнир по плаванию среди детей с синдромом Дауна «Победим вместе» состоялся в Казани. Его участниками стали 100 детей из 20 регионов страны. Среди них были и сахалинцы.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, участники соревновались в плавании брассом, баттерфляем, вольным стилем, на спине, в комплексном плавании на различные дистанции от 25 до 100 метров.

Защищать честь островного региона отправились воспитанники детско-юношеской школы по плаванию с синдромом Дауна. В команде было три спортсмена: 10-летние Евгений Суслов и Кирилл Елькин, а также 27-летний пловец Роман Беспальченко.

- Ребята занимаются плаванием всего несколько лет, поэтому мы ехали с волнением. Но все переживания оказались напрасными, - отметила тренер сахалинцев Оксана Новик.

Сахалинцы впервые участвовали в состязаниях всероссийского масштаба. Но это не помешало островитянам завоевать семь медалей. В копилке команды Сахалинской области оказалось три золотых, три бронзовых медалей и одно серебро.