Сахалинцам предлагают активно провести выходные
Региональное министерство спорта информирует о спортивных мероприятиях, которые пройдут на Сахалине в предстоящие выходные дни. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Так, в субботу, 8 июля, в зале ЭПЛ по адресу: улица Полевая, 6 состоится чемпионат области по настольному теннису. Вход на соревнования свободный.
В этот же день в Мицулевке пройдет чемпионат по гольфу. Начало в 10:00.
В поселке Троицкое Анивское 8 июня стартуют открытые региональные соревнования по адаптивному конному спорту среди детей-инвалидов. Соревнования будут длиться два дня. 8 июня они начнутся в 11:30, а 9 июня в 12:00.
В субботу, в 18:00 на стадионе "Спартак" Южно-Сахалинскв пройдет бесплатная тренировка клуба любителей бега. Любой желающий может присоединиться к спортсменам. Тренировка проходит под руководством опытного тренера, мастера спорта по легкой атлетике Романа Трубецкого.
В воскресенье, 9 июня, на "Горном воздухе" пройдет "День непослушания". Маленькие сахалинцы смогут поучаствовать в мастер-классах, эстафетах, конкурсах. Начало мероприятия в 12:00 на средней площадке комплекса.
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