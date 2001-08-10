Международный день друзей отметили на Сахалине

Юные островитяне активно провели минувшие выходные. В Международный день друзей воспитанников сахалинского реабилитационного центра «Преодоление» научили играть в боччу, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Бочча - паралимпийский вид спорта, являющийся адаптированной игрой для людей с детским церебральным параличем и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Мастер-класс для юных островитян организовали специалисты спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств (СШОР ВВЕ) совместно с представителями федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) и регионального отделения «Специальной олимпиады России».

- Подобные мероприятия мы устраиваем уже шестой год подряд в честь Международного дня друзей, который отмечается в России 9 июня и проходит на неофициальном уровне, - рассказала заместитель директора СШОР ВВЕ, председатель регионального отделения «Специальной олимпиады России» Татьяна Гречаная. - В этот раз решили познакомить детей с увлекательной игрой бочча, чтобы в дальнейшем сотрудники реабилитационного центра практиковали её вместе со своими воспитанниками. Игра очень захватывающая, в неё могут играть как дети, так и их родители. Это сплачивает семьи и положительно влияет на развитие деток.

Мастер-класс проходил под патронатом председателя сахалинской федерации спорта ЛИН Алексея Власова. Он объяснил детям правила игры, после чего ребята самостоятельно приступили к увлекательному занятию, разделившись на две команды. Кстати, обучать участников помогали воспитанники коррекционной школы «Надежда», которые уже имеют опыт выступления в этом виде спорта.

В игре есть белый мяч – джек. Задача команд, как можно ближе подкатить к нему свои мячи. Чем ближе к джеку, тем больше команда наберёт очков.

- Это очень старый вид спорта, в него играли ещё в древней Греции. Дойдя до наших дней, он немного модифицировался. Бочча бывает двух видов – паралимпийская и по программе Специальной олимпиады. Паралимпийская бочча играется в спортзале с мягкими мячами весом 270 грамм. По программе Специальной олимпиады – снаряд весит до 1 кг, а игра идёт на земле, песке и траве, - пояснил Алексей Власов. - Помимо того, что дети общаются между собой и социализируются, игра развивает мелкую моторику, силу броска, а также массу других качеств.

Некоторые сравнивают боччу с шахматной игрой, поскольку её цель не просто бросать мячи, а выстраивать стратегию и тактику, чтобы победить соперника. Игра пришлась детям по душе, улыбки и радость постепенно заполонили спортзал реабилитационного центра.

По словам Алексея Власова, бочча развивается на Сахалине с 2012 года. В регионе проводятся открытые городские и областные соревнования. В настоящее время игра дарит положительные эмоции десяткам детей. В основном это южносахалинцы. Сейчас инвентарь для игры закупают Невельск и Холмск, чтобы проводить занятия у себя в муниципалитетах.