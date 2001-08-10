Около 60 спортсменов собрал в Смирных турнир по кикбоксингу
Открытый турнир по кикбоксингу «Рубеж победы» состоялся в Смирных. Состязания традиционно посвятили памяти героя советского союза Леонида Смирных, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
Турнир собрал около 60 спортсменов. На ринг вышли представители Смирныховского района и Южно-Сахалинска. Они соревновались в разделе фулл-контакт.
- Это уже третьи соревнования в Смирных. Ребята показывают себя хорошо, их уровень заметно растет. Уже второй год спортсменов тренирует чемпион мира Сарыглар Эрес. Поединки были динамичные, ребята просто взорвали зал, - отметил президент федерации кикбоксинга Сахалинской области Алексей Буторин.
Победителей определяли в 20 весовых категориях от 33 до 70+ килограммов. Кроме этого учитывали возраст спортсменов. Золото завоевали Артем Чернов, Максим Жильцов и Клим Кузьмук (33 кг), Артур Со, Данила Левицкий и Софья Шкурина (36 кг), Станислав Павлов (39 кг), Иван Шамаев и Иван Прищеп (42 кг), Максим Сидаков (43 кг), Александр Лепетун (45 кг), Максим Ча и Анатолий Лебедев (48 кг), Александр Мезенцев (51 кг), Кирилл Куртов (54 кг), Сергей Сергеев (57 кг), Екубов Фарид( 60 кг), Акбар Фозилов (63 кг), Виталий Леденев (63,5 кг), а также Андрей Перекрестов (70+ кг).
- Уровень мастерства спортсменов заметно вырос. Ребята уже выступали в этом году на крупных состязаниях. Например, ребята из Смирных стали чемпионами Дальнего Востока. На Россию мы тоже отправляли детей. В призы не вошли, но хорошо себя показали, - добавил Алексей Буторин.
Победители соревнований отправятся на открытый областной турнир. Он состоится в Южно-Сахалинске в сентябре.
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