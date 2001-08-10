Летний фестиваль ГТО стартовал в Южно-Сахалинске
Летний фестиваль ГТО стартовал сегодня в областном центре. В этом году в нем участвуют команды 9-ти муниципальных образований области. Свои силы покажут жители Анивского, Корсаковского, Невельского, Долинского, Александровск-Сахалинского, Холмского, Ногликского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска.
- Вы делаете большое дело. Когда-нибудь свои знаки отличия вы покажете своим детям, внукам, потому что комплекс ГТО зарядит вас силами. Я надеюсь, вы пронесете это дело на протяжении всей своей жизни, - обратился к спортсменам посол ГТО на Сахалине Игорь Антипов.
Фестиваль продлится три дня. За это время школьники выполнят несколько нормативов: пробегут 60 и 2000 метров, будут метать мяч, качать пресс, стрелять из электронного оружия, испытают себя в упражнении на гибкость, совершат прыжок в длину с места. Кроме этого, их ждут отжимания, подтягивания и заплыв на 50 метров.
- Здесь две ступени: третья и четвертая. Третья ступень – это ребята 11-12 лет, а четвертая - 13-15 лет. У них будет в рамках регионального этапа личное награждение и командное в каждой категории, - отметил главный судья Виктор Пальшин.
Летний фестиваль ГТО на Сахалине – это региональный этап проекта, победителей которого отправят на всероссийский. По традиции он пройдет в Крыму в лагере «Артек». Холмчанка Екатерина Вайгачева уже три раза становилась победительницей сахалинского этапа. Девушка отлично выступала и на всероссийском уровне. В этом году она не собирается сдавать позиции.
- Там было очень много людей, но не было соперничества. Мы хорошо друг к другу относились. В прошлом году я сдала все испытания на золотой знак отличия. Конечно, хочу полететь еще раз. Там интересно, много общения, друзей. Для меня это очень важно, - поделилась спортсменка.
Итоги фестиваля подведут уже в воскресенье. Судьи определят победителей в двух возрастных категориях. В каждой из них выявят по 4 лучших спортсмена. На всероссийский этап сахалинцы отправятся в октябре.
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