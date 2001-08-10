Холмские спортсмены первенствовали на летнем фестивале ГТО

Летний фестиваль ГТО завершился в Южно-Сахалинске. В течение трех дней свои спортивные навыки показывали ребята 11-12 (третья ступень) и 13-15 лет (четвертая ступень), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Участниками состязаний стали представители девяти муниципалитетов (Александровск-Сахалинский, Анивский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Ногликский, Томаринский, Холмский городские округа и Южно-Сахалинск).

Программа фестиваля была очень насыщенной. Юные спортсмены проплыли 50 метров вольным стилем, пробежали 60 и 2000 метров, метнули мяч, стреляли и электронного оружия, отжимались, подтягивались, выполняли упражнения на пресс и гибкость, прыгали в длину с места.

Самым сложным видом программы, по словам спортсменов, для них было плавание. Тем не менее, многим из них удалось показать в бассейне довольно быстрые секунды. Как пояснили специалисты, вольный стиль – это дисциплина плавания, в которой пловцу разрешается плыть любыми способами, произвольно меняя их по ходу дистанции. Главное – доплыть до финиша.

В итоге среди спортсменов III ступени лучшие результаты в беге на 2000 метров показали Алина Видякина из Анивы (8.39,0 секунды) и Кирилл Колюка из Корсакова (7.44,0). 60 метров быстрее всех промчались Кирилл Колюка (8,9) и Анастасия Милованова из Южно-Сахалинска (9,1). Самые меткие – Виолетта Гордица из Анивы (43 очка) и ее земляк Ренат Молов (также 43 очка). Дальше всех с места прыгнули Александр Сороколетов из Холмска (220 см) и Алина Паршина из Александровска-Сахалинского (207 см). В плавании отличились Вероника Спасская из Холмска (0,34 секунды) и Иван Синько из Корсакова (0,32).

У участников IV ступени самыми быстрыми в беге на 60 метров оказались Вероника Косвинцева из Южно-Сахалинска (8,9), Анатолий Высоцкий из Южно-Сахалинска, Артем Фоляк из Долинска (8,2). В забеге на 2000 метров первыми финишировали Анатолий Высоцкий (6.28,0) и Валентина Перелыгина из островной столицы (7.48,0). Самые дальние прыжки удались Полине Копысовой из Холмска (222 см) и Анатолию Высоцкому (268 см). На огневом рубеже прицельнее остальных стреляли Владимир Королев из Александровска-Сахалинского (44 очка) и Вероника Косвинцева (50 очков). 50 метров вольным стилем быстрее всех проплыли Владимир Королев (0,32 секунды) и Алина Соколова из Корсакова (0,36).

- В общем зачете в личном первенстве среди спортсменов 11-12 лет победили Анастасия Милованова из Южно-Сахалинска и Кирилл Колюка из Корсакова. Серебряные призеры – Виктория Спасская из Холмска и Александр Сороколетов из Холмска; бронзовые – холмчане Вероника Спасская и Кирилл Кривошеин, - подводит итог главный судья соревнований Алексей Быков.

У спортсменов 13-15 лет поздравления с победой принимали Владимир Королев из Александровска-Сахалинского и Вероника Косвинцева из островной столицы. На втором месте – Илья Ерещенко (Ноглики) и Валентина Перелыгина (Южно-Сахалинск), на третьем – Виталий Горустович (Александровск-Сахалинский) и Татьяна Холявко (Холмск).

В командном зачете третий год подряд победила сборная Холмского городского округа (Виктория и Вероника Спасские, Александр Сороколетов, Кирилл Кривошеин, Екатерина Вайгачева, Татьяна Холявко, Полина Копысова, Кан Те Хён, Дмитрий Стависюк, Данил Кравченко). На втором месте – Южно-Сахалинск: на третьем – Александровск-Сахалинский.

Теперь лучшие из лучших начнут подготовку к Всероссийскому фестивалю ГТО. Он по традиции пройдет в октябре текущего года в Крыму.