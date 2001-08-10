Тихоокеанское
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13:30, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские кендоисты отправятся на соревнования в Корею

Восемнадцать островных спортсменов представят Сахалинскую область на соревновниях по кендо в Корее. Международные состязания Namwon Open-2019, в которых примут участие команды из 14 стран, состоятся в городе Намвон с 14 по 16 июня.

Как расскали ТИА "Острова" в региональном минспорта, соревнования пройдут по олимпийской системе в индивидуальной и командной программах.

- На соревнования отправится несколько составов команд разных возрастных категорий. Для ребят это первые соревнования такого масштаба, и для них это станет огромным толчок для дальнейшего развития, - отметил президент сахалинской ассоциации кендо.

Напомним, в 2014 году островитяне уже принимали участие в этих соревнованиях. Тогда они завоевали бронзу в индивидуальной программе и кубок "Мира и единства" в командных соревнованиях среди юношей.

 

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