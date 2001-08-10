Особенные дети посостязались в навыках верховой езды в Троицком
Четвертые межрегиональные соревнования по адаптивному конному спорту среди детей-инвалидов прошли в конноспортивном клубе "Золотой Мустанг". В соревнованиях приняли участие порядка 20 спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный фонд "Родные острова".
Задания для особенных ребят представляют собой рабочую тропу, где необходимо остановить лошадь в определенном месте, взять игрушку и попасть ею в корзину, пройти змейку и преодолеть препятствие. Судьи оценивали, как всадники управляют лошадью и насколько грамотно они выполняют поставленную задачу на поле. Максимальная оценка за каждый выполненный элемент - 10 баллов. Оценивали работу ребят судьи из Москвы, Хабаровска и Владивостока.
- Я оцениваю всадников только по тому, как они работают с лошадью, - отмечает главный судья соревнований Кирилл Панфилов. - Если тренеры подготовили детей качественно и заявили их в правильный уровень, то всадники получают высокие оценки и выходят с соревнований с медалями.
Всадников поделили на группы. В первую вошли ребята с проблемами опорно-двигательной системы, во вторую - с ментальными особенностями. Среди участников, кроме сахалинцев также участвовали и спортсмены из Хабаровска.
- Условия были другие, - делится своими впечатлениями участник соревнований Валерий Шаповаленко. - Была другая тропа, другой судья и другие условия, которые надо было выполнить. Время выполнения заданий не учитывалось. Но я справился.
Каждым соревнованиям предшествуют месяцы тренировок. Каждодневная работа и тренеров, и юных наездников, и родителей. Именно последние отмечают, как меняются ребята за это время. Восстановительная терапия помогает особенным детям еще и поверить в себя. А лошадь становится не просто спортивным партнером - другом.
- Она хорошая, добрая и любит трудиться. Очень красивая и еще очень быстрая, - рассказывает участница соревнований Вера Игамбердыева про свою лошадь Эдель.
С 2016 года лето верхом на коне открывается с подобных соревнований. И уже три года рядом с юными наездниками помощники - благотворители. В их числе региональный фонд "Родные Острова".
- Мы видим, как преображаются дети, когда они верхом на коне. Становятся увереннее в себе. И многие за три года стали на "ты" с этим непростым видом спорта. Причем, заявляют о себе на всероссийском уровне. И мы помогаем им в этом, - добавляет член попечительского совета регионального фонда "Родные Острова" Игорь Янчук.
Этим летом ребят ждет еще много мероприятий и турниров, в том числе и за пределами Сахалинской области. А победителями этих соревнований стали Сахалинцы Владимир Подольный и Анастасия Пронькова. Ещё одно первое место у хабаровчанина Валерия Шаповаленко.
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