Особенные дети посостязались в навыках верховой езды в Троицком

Четвертые межрегиональные соревнования по адаптивному конному спорту среди детей-инвалидов прошли в конноспортивном клубе "Золотой Мустанг". В соревнованиях приняли участие порядка 20 спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный фонд "Родные острова".

Задания для особенных ребят представляют собой рабочую тропу, где необходимо остановить лошадь в определенном месте, взять игрушку и попасть ею в корзину, пройти змейку и преодолеть препятствие. Судьи оценивали, как всадники управляют лошадью и насколько грамотно они выполняют поставленную задачу на поле. Максимальная оценка за каждый выполненный элемент - 10 баллов. Оценивали работу ребят судьи из Москвы, Хабаровска и Владивостока.

- Я оцениваю всадников только по тому, как они работают с лошадью, - отмечает главный судья соревнований Кирилл Панфилов. - Если тренеры подготовили детей качественно и заявили их в правильный уровень, то всадники получают высокие оценки и выходят с соревнований с медалями.

Всадников поделили на группы. В первую вошли ребята с проблемами опорно-двигательной системы, во вторую - с ментальными особенностями. Среди участников, кроме сахалинцев также участвовали и спортсмены из Хабаровска.

- Условия были другие, - делится своими впечатлениями участник соревнований Валерий Шаповаленко. - Была другая тропа, другой судья и другие условия, которые надо было выполнить. Время выполнения заданий не учитывалось. Но я справился.

Каждым соревнованиям предшествуют месяцы тренировок. Каждодневная работа и тренеров, и юных наездников, и родителей. Именно последние отмечают, как меняются ребята за это время. Восстановительная терапия помогает особенным детям еще и поверить в себя. А лошадь становится не просто спортивным партнером - другом.

- Она хорошая, добрая и любит трудиться. Очень красивая и еще очень быстрая, - рассказывает участница соревнований Вера Игамбердыева про свою лошадь Эдель.

С 2016 года лето верхом на коне открывается с подобных соревнований. И уже три года рядом с юными наездниками помощники - благотворители. В их числе региональный фонд "Родные Острова".

- Мы видим, как преображаются дети, когда они верхом на коне. Становятся увереннее в себе. И многие за три года стали на "ты" с этим непростым видом спорта. Причем, заявляют о себе на всероссийском уровне. И мы помогаем им в этом, - добавляет член попечительского совета регионального фонда "Родные Острова" Игорь Янчук.

Этим летом ребят ждет еще много мероприятий и турниров, в том числе и за пределами Сахалинской области. А победителями этих соревнований стали Сахалинцы Владимир Подольный и Анастасия Пронькова. Ещё одно первое место у хабаровчанина Валерия Шаповаленко.