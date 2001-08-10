Лучших в парных шахматах определили в Южно-Сахалинске

Второй турнир по парным шахматам прошел в областном центре. Как и год назад, за черно-белые доски сели десять шахматных дуэтов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

- Некоторые из участников играли этими же составами в первом турнире. Но наряду с ними были и новички, - пояснила инструктор шахматного клуба МБУ «Спортивный город» Людмила Маринина.

Парные шахматы предъявляют к участникам повышенные требования. Ведь совещаться нельзя, а ходы делаются по очереди. Поэтому на первый план выходит умение понять замыслы своего партнера, а также минимизация ошибок.

Угадать победителя заранее было довольно проблематично. Предсказать курс доллара на полгода вперед – гораздо проще. К фаворитам турнира можно смело отнести более половины заявленных дуэтов. Это Алина Кошенко/Алексей Романов, Татьяна Маринина/Сергей Габрусев, Виталий И/Артем Хуснулгатин, Виктор Поляков/Иван Верещагин, Роман Тихонов/Игорь Чернцов.

Первый тур начался довольно неожиданно. Многие предвкушали «битву титанов», но Тихонов и Чернцов опоздали, и им было засчитано поражение в партии с Кошенко и Романовым.

А в это самое время после затяжной борьбы в непростой эндшпиль перешла партия И/Хуснулгатин – Маринина/Габрусев.

- Мы перешли в эндшпиль, где у нас было немного хуже, но сохранялись хорошие практические шансы, - рассказывает Татьяна Маринина.

Однако, к ее сожалению, соперники провели небольшую комбинацию на тему перекрытия, что привело их к победе.

Воодушевленные таким поворотом событий, Артем Хуснулгатин и Виталий И провели весь турнир словно на одном дыхании. Они одержали семь побед при двух ничьих. Результат 8 очков из 9 возможных принес им первое место!

На одно очко от победителей отстали Алина Кошенко и Алексей Романов, которые потеряли незапланированное очко, довольно неожиданно проиграв Камилле Комогоровой и Михаилу Засухину.

Также 7 очков набрали Татьяна Маринина и Сергей Габрусев, уступившие серебряные награды своим конкурентам по дополнительным показателям. На четвертом месте – Роман Тихонов и Игорь Чернцов, набравшие 6,5 очков.

- Во многом определяющей была наша партия с Чернцовым и Тихоновым. У соперников было лишнее «качество», но в эндшпиле нам удалось их запутать. В итоге мы ставили им мат конем и слоном. Такая ситуация в практике случается довольно редко, тем приятнее, что мы справились, - улыбнулась Татьяна Маринина, рассматривая награду за третье место.

Итоговое положение:

Артем Хуснулгатин/Виталий И – 8 очков. Алина Кошенко/Алексей Романов – 7 очков. Татьяна Маринина/Сергей Габрусев – 7 очков. Игорь Чернцов/Роман Тихонов - 6,5 очков. Камилла Комогорова/Михаил Засухин – 4,5 очка. Виктор Поляков/Иван Верещагин – 4,5 очка. Борис Син/Владислав Черняев – 4 очка. Максим Кан/Герман Коростелев – 2 очка. Александр Ли/Леонид Всеволодский – 1 очко. Артем Со/Александр Ли – 0,5 очка.

Итоги парных шахмат подведены, но долго слонам и коням отдыхать не придется. Уже 16 июня состоится IV тур Гран-При по блицу.