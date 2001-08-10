Лучших в парных шахматах определили в Южно-Сахалинске
Второй турнир по парным шахматам прошел в областном центре. Как и год назад, за черно-белые доски сели десять шахматных дуэтов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
- Некоторые из участников играли этими же составами в первом турнире. Но наряду с ними были и новички, - пояснила инструктор шахматного клуба МБУ «Спортивный город» Людмила Маринина.
Парные шахматы предъявляют к участникам повышенные требования. Ведь совещаться нельзя, а ходы делаются по очереди. Поэтому на первый план выходит умение понять замыслы своего партнера, а также минимизация ошибок.
Угадать победителя заранее было довольно проблематично. Предсказать курс доллара на полгода вперед – гораздо проще. К фаворитам турнира можно смело отнести более половины заявленных дуэтов. Это Алина Кошенко/Алексей Романов, Татьяна Маринина/Сергей Габрусев, Виталий И/Артем Хуснулгатин, Виктор Поляков/Иван Верещагин, Роман Тихонов/Игорь Чернцов.
Первый тур начался довольно неожиданно. Многие предвкушали «битву титанов», но Тихонов и Чернцов опоздали, и им было засчитано поражение в партии с Кошенко и Романовым.
А в это самое время после затяжной борьбы в непростой эндшпиль перешла партия И/Хуснулгатин – Маринина/Габрусев.
- Мы перешли в эндшпиль, где у нас было немного хуже, но сохранялись хорошие практические шансы, - рассказывает Татьяна Маринина.
Однако, к ее сожалению, соперники провели небольшую комбинацию на тему перекрытия, что привело их к победе.
Воодушевленные таким поворотом событий, Артем Хуснулгатин и Виталий И провели весь турнир словно на одном дыхании. Они одержали семь побед при двух ничьих. Результат 8 очков из 9 возможных принес им первое место!
На одно очко от победителей отстали Алина Кошенко и Алексей Романов, которые потеряли незапланированное очко, довольно неожиданно проиграв Камилле Комогоровой и Михаилу Засухину.
Также 7 очков набрали Татьяна Маринина и Сергей Габрусев, уступившие серебряные награды своим конкурентам по дополнительным показателям. На четвертом месте – Роман Тихонов и Игорь Чернцов, набравшие 6,5 очков.
- Во многом определяющей была наша партия с Чернцовым и Тихоновым. У соперников было лишнее «качество», но в эндшпиле нам удалось их запутать. В итоге мы ставили им мат конем и слоном. Такая ситуация в практике случается довольно редко, тем приятнее, что мы справились, - улыбнулась Татьяна Маринина, рассматривая награду за третье место.
Итоговое положение:
- Артем Хуснулгатин/Виталий И – 8 очков.
- Алина Кошенко/Алексей Романов – 7 очков.
- Татьяна Маринина/Сергей Габрусев – 7 очков.
- Игорь Чернцов/Роман Тихонов - 6,5 очков.
- Камилла Комогорова/Михаил Засухин – 4,5 очка.
- Виктор Поляков/Иван Верещагин – 4,5 очка.
- Борис Син/Владислав Черняев – 4 очка.
- Максим Кан/Герман Коростелев – 2 очка.
- Александр Ли/Леонид Всеволодский – 1 очко.
- Артем Со/Александр Ли – 0,5 очка.
Итоги парных шахмат подведены, но долго слонам и коням отдыхать не придется. Уже 16 июня состоится IV тур Гран-При по блицу.
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