Юных сахалинцев приглашают в летний спортивный лагерь

Детский оздоровительный теннисный лагерь начал свою работу в южно-сахалинском "Санта Ризот Отеле". Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, он разделен на три группы детей: 7-9 лет, 11-13 лет и 14 -17 лет. Каждая из них занимается по своему расписанию. Однако у всех обязательно проходят тренировки по большому теннису и лекции на спортивную тематику.

- У нас работает два профессиональных тренера и вожатый. Ребята занимаются на территории «Санты». Здесь они бегают утром кросс, а тренировки по теннису проходят на кортах спорткомплекса «Гидрострой», - поделилась администратор лагеря.

Первая смена продлится до 28 июня. Сахалинцев приглашают на вторую и третью смены. Они состоятся с 1 по 19 июля и с 22 июля по 9 августа. Узнать подробности и записаться можно по телефону 39-62-13.