Южносахалинцы пробежали кросс в честь Дня России

Кросс, посвященный Дню России, пробежали воспитанники школы зимних видов спорта Южно-Сахалинска. Сегодня на старт вышли больше 220 спортсменов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Июньский кросс, как называют его преподаватели школы - традиционное мероприятие. Его проводят уже много лет. Он становится своеобразным стартом сезона для лыжников и биатлонистов.

- Лыжник всю свою подготовку выполняет именно летом, то есть готовь сани летом. А зимой мы уже участвуем в гонках и собираем медали. То, что натренировал летом, так бежишь зимой. А еще лыжники – универсалы. Мы всегда участвуем в легкоатлетических кроссах, - отметила Ирина Улитина старший тренер школы зимних видов спорта.

Спортсмены соревновались в нескольких возрастных группах. Кросс пробежали дети от 2002 до 2010 годов рождения. Им необходимо было преодолеть дистанции в 500, 1000, 2000 и 3000 метров.

Юлия Симоненко уже бежала кросс в прошлом году. Тогда девушка стала второй, а сегодня ей удалось улучшить свой результат. Лыжница пришла к финишу первой.

- Для меня это было не очень сложно, но, когда меня обогнали, я думала, что уже буду второй, но все-таки получилось оторваться ближе к финишу. В лыжных гонках у меня есть тактика, я сначала иду медленней и ускоряюсь к финишу, а тут я просто бежала, не задумываясь, - поделилась спортсменка.

По итогам забегов первые места в своих возрастных категориях заняли Ксения Андреенко(500м), Иван Шуваев (1000м), Гелена Перепелкина (500м), Леони Костенко (500м), Юлия Симоненко (1000м), Максим Сюрков (2000м), Кирилл Душкевич (2000м), Ульяна Николова (2000м), Алексей Сомов (3000м).