Претендентов на звание заслуженного работника физкультуры и спорта ищут в областном минспорте
Подбор претендентов на получение почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области» стартовал. Для того, чтобы поучаствовать необходимо прислать документы на почту l.pogorelova@sakhalin.gov.ru.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, почетное звание присваивается за многолетний труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта Сахалинской области, а также за особые конкретные заслуги. Например, за развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации или разработку организационно-методической работы и многое другое.
Отметим, кандидаты должны иметь награды или поощрения за заслуги в профессиональной деятельности, а также стаж работы в соответствующей сфере деятельности на Сахалине не менее 15 лет, в том числе по последнему месту работы не менее 5 лет.
К наградам или поощрениям за заслуги в профессиональной деятельности относятся почетные знаки, знаки отличия, почетные грамоты, дипломы, ценные подарки, звания, награждение которыми производилось от имени федеральных государственных органов, Правительства Сахалинской области, Губернатора Сахалинской области, Сахалинской областной Думы, органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления.
Заявки принимают до 11 июля.
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