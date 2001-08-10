Воспитанники

Серия мастер-классов по чир спорту проходит в южно-сахалинском «Кристалле». Июнь на отделении чир спорта здесь посвящен подготовке к чемпионату Европы. Эти соревнования пройдут с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге. Поэтому график спортсменок расписан по минутам, а мастер-классы под руководством приглашенных специалистов проходят в режиме нон-стоп, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу спортучреждения.

На этой неделе опытом с сахалинской командой делился давний друг федерации чир спорта Сахалинской области хореограф-постановщик Артем Глотов. Совместно со своей женой Ксенией Баришанской они прорабатывали со спортсменками программу в направлении «хип-хоп».

Артема Глотова на сахалинском танцевальном паркете сменил руководитель коллектива «United BIT» из Ухты Саид Джораев. Занятия под его руководством направлены на улучшение техники в хип-хопе, а также работу над постановкой программ для детской, юниорской и взрослой команд по чир спорту. Танцевальный коллектив «United BIT» включает более трехсот участников, а также входит в состав сборной страны по хип-хопу. Поэтому делиться секретами мастерства для Саида Джораева с такой большой аудиторией не в новинку.

– Благодаря усиленной работе, вниманию к технической части программы мы надеемся стать лидерами на чемпионате Европы. Для нас это очень ответственные соревнования, поэтому сейчас все силы брошены на подготовку, – говорит руководитель региональной федерации чир спорта Кристина Лях.

Мастер-классы под руководством Саида Джораева продлятся до конца недели. Распорядок дня у тренера включает четыре тренировки по 2,5 часа с каждой группой спортсменок.