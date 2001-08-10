«Активный двор» возвращается в областную столицу
Первое мероприятие в рамках акции «Активный двор» состоялось накануне в Южно-Сахалинске. Ее организаторы - центр молодежных инициатив и МБУ «Спортивный город». Обновленную развлекательную программу увидели жители домов по улице Пушкина №133, 134 и дома №164 по улице Чехова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ЦМИ.
Открыл праздник двора дуэт Анны Гуровой и Полины Кинаш. После музыкального приветствия на площадку вышли представители спортивных организаций города. Показательные выступления от федераций каратэ киокусинкай и тайского бокса стали самой зрелищной частью мероприятия. На протяжении всей программы для детей в роли аквагримеров и мастеров твистинга, создававших мини-композиции из воздушных шаров, работали активисты волонтерского центра Южно-Сахалинска.
Кроме того, горожане могли пройти комплексное обследование в выездном представительстве ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики». У специалистов учреждения можно было определить индекс массы тела, измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти тестирование на риск инсульта, склонность к тревожности или депрессии, получить консультацию врача-терапевта.
- В этом году нам удалось увеличить количество мероприятий. Также в этом сезоне мы расширили перечень спортивных организаций, участвующих в акциях. Ведь одна из целей «Активного двора» - предложить детям и подросткам альтернативное времяпрепровождение. Если ребята заинтересуются данными направлениями, то они смогут подойти к представителям федераций и начать занятия в ближайшее время, - отметил директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Акция «Активный двор» проходит в Южно-Сахалинске уже третий год. В 2019 развлекательные мероприятия будут проводиться весь летний период и завершатся в начале сентября.
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