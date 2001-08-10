Всероссийский олимпийский день отметили в областном центре

Всероссийский олимпийский день отметили в Южно-Сахалинске. Несмотря на дождь и прохладную погоду участниками спортивного праздника стали более 200 человек. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Участие в массовом забеге приняли 20 команд. Также на старт вышли бегуны-индивидуалы и велосипедисты. Так как мероприятие было физкультурным, то наличие справки о состоянии здоровья не требовалось.

- Это позволило привлечь большее число участников, не только опытных профессионалов, но и любителей. Им надо было преодолеть дистанцию длиной 2700 метров до спортивно-туристического комплекса "Горный воздух", - рассказали организаторы.

В эстафете первое место досталось команде "IronSakh-1", второе - "Аниве-1", третье - "Феникс-2".

Участница массового забега Екатерина Воротыляк отметила сложность трассы.

- Обычно занимаюсь на стадионе. Там нет уклонов, а здесь пришлось бежать в горку. Мне достался последний участок, самый протяжённый. Было нелегко, - поделилась девушка.

Еще одна дистанция под названием "Олимпийская вертикаль" проходила по склону горнолыжной трассы "Армейка" и завершалась на вершине горы Большевик. Первой среди женщин ее преодолела Ульяна Николова, второй - Елизавета Туненкова, третьей - Анна Кожинова. У мужчин лучшее время показал Роман Трубецкой, далее шли Кирилл Кичигин и Александр Несмеев.

Всех участников забега накормили вкусным пловом и напоили горячим горным чаем. В память о мероприятии они получили сладкий шоколад и футболки с символикой Олимпийского комитета. Победителям вручены медали и грамоты.