Артём Герасимчук принёс «Сахалину-2006» победу над футболистами из Нерюнгри
Зональный турнир первенства России среди команд юношей профессиональных футбольных клубов и спортивных школ продолжается в Хабаровске.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, накануне островные футболисты одержали первую победу. Команда ОГАУ «ФК «Сахалин» нанесла поражение «РССШ по футболу» из Нерюнгри. Счет – 2:0 в пользу сахалинцев. Оба гола на счету Артема Герасимчук.
Положение команд:
1. «Луч» (Владивосток) – 7 очков (3 матча).
2. «СКА-Хабаровск» - 4 очка (3 матча).
3. «Сахалин-2006» (Южно-Сахалинск) - 3 очка (2 матча).
4. «Океан» (Находка) – 1 очко (2 матча).
5. «РССШ по футболу» (Нерюнгри) – 1 очко (2 матча).
Сегодня «Сахалин-2006» сыграет с «Океаном». Начало игры в 11:00. А завтра островные футболисты завершат первый круг матчем против хабаровчан.
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