Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2019
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13:12, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Артём Герасимчук принёс «Сахалину-2006» победу над футболистами из Нерюнгри

Зональный турнир первенства России среди команд юношей профессиональных футбольных клубов и спортивных школ продолжается в Хабаровске.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, накануне островные футболисты одержали первую победу. Команда ОГАУ «ФК «Сахалин» нанесла поражение «РССШ по футболу» из Нерюнгри. Счет – 2:0 в пользу сахалинцев. Оба гола на счету Артема Герасимчук.

Положение команд:

1. «Луч» (Владивосток) – 7 очков (3 матча).

2. «СКА-Хабаровск» - 4 очка (3 матча).

3. «Сахалин-2006» (Южно-Сахалинск) - 3 очка (2 матча).

4. «Океан» (Находка) – 1 очко (2 матча).

5. «РССШ по футболу» (Нерюнгри) – 1 очко (2 матча).

Сегодня «Сахалин-2006» сыграет с «Океаном». Начало игры в 11:00. А завтра островные футболисты завершат первый круг матчем против хабаровчан.

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