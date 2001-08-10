Островитяне отправились на первенство по плаванию в Хабаровск

Открытый чемпионат и первенство края по плаванию состоится в Хабаровске. Состязания пройдут с 19 по 21 июня в открытом бассейне на 50-метровой дорожке. Его участниками станут представители всего ДФО. Начало соревнований ежедневно в 09:30, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского минспорта.

В настоящий момент в Хабаровске проходят учебно-тренировочные сборы по плаванию. Помимо местных пловцов здесь тренируются спортсмены из Забайкальского и Приморского края, Агинского автономного округа, Сахалинской, Иркутской и Амурской областей, ЕАО. Все они выйдут на старт открытых состязаний.

- Все летние старты в России и за рубежом будут проходить на открытой воде. В Хабаровском крае это единственный 50-метровый бассейн. Весь июнь мы в нем тренируемся. Посмотрим какие будут результаты. Здесь иная техника, к ней надо приспособиться. Другое количество гребков, другая подготовка. И плюс все усложняется тем, что может быть любая погода — и дождь, и ветер. Поэтому заплывы обещают быть очень интересными. Особенно если учесть, что будут выступать 300 участников, - сказал вице-президент федерации плавания Хабаровского края Сергей Остроушко.