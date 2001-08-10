Сахалинские воркаутеры поучаствовали в Кубке мира по уличному спорту

Сборная Сахалинской области по воркауту впервые приняла участие в Кубке мира по уличному спорту. Он прошел в Юрмале (Латвия) 15 июня. В этом году для участия в Кубке мира в Латвию приехали показать свое мастерство 28 спортсменов из 13 стран. В итоге абсолютным победителем Кубка мира по уличному спорту стал представитель Латвии Даниэль Лайзанс, набравший в личном зачете 28,5 баллов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областную Думу.

Сахалинские спортсмены, как отметил президент Всемирной федерации воркаута Марис Слезинш, выступили очень достойно. Так, лучшим из наших спортсменов стал чемпион Сахалинской области в дисциплине «Индивидуальный фристайл» Вадим Шумский, который с результатом 15 баллов занял 11-е место. Совсем немного ему уступил трехкратный абсолютный чемпион Сахалинской области Владимир Суворов, занявший с результатом 14,5 баллов 13-е место. Еще один островитянин Александр Чернов (в дисциплине «Индивидуальный фристайл») набрал 10,5 баллов занял 23-е место.

По словам Владимира Суворова с самого начала зрители горячо поддерживали сахалинских спортсменов, даже несмотря на их падения:

- Я так волновался, что перемазал руки магнезией настолько сильно, что она у меня вся слетела. Если бы этого не случилось, то я точно бы в десятку вошел, - признался спортсмен. – Главное нам удалось удивить многих своей подготовкой, потому что никто не ожидал от представителей Сахалина таких выступлений.

- Для многих спортсменов стало шоком, что мы с Сахалина, датчане вообще были поражены, что на Сахалине вообще живут люди, - сказал Вадим Шумский. - Наверное этот факт, что мы представляем далекие острова России, и стал причиной, что нас очень тепло встретили и друзья-соперники и болельщики.

- Приятно, было слышать, что россияне показывали сложные элементы, синхронно подобранные под музыкальное сопровождение, - отметил Александр Чернов. - К сожалению, волнение было таким, что с ним не удалось справиться, падение перечеркнуло надежду попасть в ТОП-10.

Спикер областной Думы, основатель движения «Сахалинский воркаут» Андрей Хапочкин, который посмотрел выступления наших ребят на видео, был немного расстроен, так как хорошо знает потенциал ребят и уверен, что они могли выступить значительно лучше:

- За все время я впервые увидел падения Владимира Суворова и Александра Чернова. Понятно, что волнение сказалось, но то, что в итоге удалось оказаться в золотой серединке, а Володе Шумскому почти в топ-10 – это для дебютантов Кубка Мира просто замечательный результат, – подчеркнул Андрей Хапочкин.

Он также обратил особое внимание на то, что Кубок Мира проходит на пляжном песке и предложил попробовать провести такой формат соревнований и в Сахалинской области.

В ходе обсуждения также прозвучало предложение о проведении одного из этапов Кубка мира по дворовому спорту и на Сахалине. По мнению спикера областной Думы, такая договоренность с Всемирной и Российской федерацией воркаута есть и региону вполне по силам такие соревнования провести.

- Главным условием проведение таких соревнований на Сахалине - это наличие специализированной профессиональной площадки, - пояснил Андрей Хапочкин. - Проект такой площадки мы подготовили, сейчас есть предложение ребят добавить в нее площадку с песчаным основанием. Уверен, что мы ее построим, тем более, что в вопросах развития дворового спорта у нас есть полная поддержка главы региона Валерия Лимаренко.

- Замечательно, что сегодня в рамках синергии проектов «Городская среда» и «Спорт против подворотни» практически в каждом обновленном отремонтированном дворе устанавливаются дворовые гимнастические площадки и воркаут-городки, - сказал Егор Умнов. - И агентство по делам молодежи намерено не просто поддерживать, но и совместно развивать это молодежное движение на Сахалине и Курилах.

Сейчас в ближайших планах актива оргкомитета проекта «Спорт против подворотни» подготовка к Чемпионату Сахалинской области, который пройдет в августе этого года, а в сентябре островитяне примут участие во Всемирном Дне подтягиваний.