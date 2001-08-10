Лучших выявят среди футбольных дворовых команд Сахалина

Турнир по футболу среди дворовых команд в рамках проекта «Спорт против подворотни» пройдет в Невельске. Первый матч состоится в субботу, 22 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Состязания проходит на протяжении 16 лет. В этот раз его участниками станут 13 дворовых команд из разных районов области.

- Каждый год приезжают новые команды, в соответствии с возрастом. В турнире принимают участие ребята 14 и 15 лет. Предугадать результат сложно. Очень сильная команда из Долинского района, которая дважды становилась лучшей, но думаю, что ребята из других муниципалитетов станут им сильными конкурентами, - отметил главный судья соревнований Алексей Абакумов.

За звание лучшей дворовой футбольной команды сахалинцы будут бороться пять дней, с 22 по 26 июня. Открытие турнира состоится 23 июня в 11:30. А тожественное закрытие – в 26 июня в 14:00.

Все матчи пройдут на стадионе спорткомплекса ДЮСШ. Мероприятие организовано при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Турнир дворовых команд по футболу пройдет по правилам всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Победители сахалинских состязаний отправятся на Всероссийский этап, который состоится в сентябре в Волгограде.