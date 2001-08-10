Сахалинские боксёры сразятся с японцами

Международная матчевая встреча по боксу «Сахалин-Хоккайдо» состоится в областном центре. 23 июня на ринг спортивной школы по греко-римской борьбе выйдут 20 лучших спортсменов из двух регионов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Отметим, японцы приедут на Сахалин в рамках матчевой встречи уже в третий раз. Островные боксеры также бывали в Стране восходящего солнца.

В этот раз в боях поучаствуют юноши, юниоры, мужчины, а также девушки. Сахалинскую сторону представят боксеры из Томари, Невельска, Долинска, Корсакова и Южно-Сахалинска. Спортсмены сразятся в весовых категориях от 52 до 75 кг.

Начало встречи в 13:00. Вход свободный.