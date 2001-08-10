«Сахалин-2006» взял бронзу первого круга зонального турнира по футболу

Первый круг зонального турнира («Дальний Восток») первенства России среди команд юношей 2006 г.р. профессиональных футбольных клубов и спортивных школ завершился в Хабаровсе. Участниками состязаний были пять команд, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспота.

Вне конкуренции оказался «Луч» из Владивостока. Футболисты из столицы Приморья выиграли три матча при одной ничьей. В чужие ворота они забили семь мячей, а свои не пропустили ни одного. Набрав 10 очков, «Луч» добился двукратного преимущества над конкурентами.

По пять очков набрали «СКА-Хабаровск», ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Океан» (Находка). Именно в таком порядке команды заняли места после учета дополнительных коэффициентов. Турнирную таблицу замкнула «РССШ по футболу» из Нерюнгри, набравшая 1 очко.

«Сахалин-2006» на промежуточном финише занимает третью позицию. В активе островитян победа и две ничьи, в пассиве поражение (разница забитых и пропущенных мячей 5-7).

По количеству забитых мячей сахалинцы уступили только «Лучу», а вот пропустили они больше всех. Тренерам команды есть над чем подумать в преддверии второго круга, который пройдет в Находке с 14 по 21 сентября.

Результаты игр ОГАУ «ФК «Сахалин»:

«Сахалин-2006» - «Луч» - 0:4.

«Сахалин» - «РССШ по футболу» - 2:0.

«Сахалин» - «Океан» - 2:2.

«Сахалин» - «СКА-Хабаровск» - 1:1.