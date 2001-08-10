Состязания по парусному спорту стартовали в Хомске
Региональные соревнования по парусному спорту "Кубок залива Невельского" стартовали сегодня в Холмске. В них принимает участие около 60 спортсменов из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Состязания уже стали традиционными. Они собирают яхтсменов больше пяти лет. В этом году побороться за главный приз решили спортсмены из Невельска, Холмска, Хабаровска, Ванино и Советской гавани.
- Соревнования от года в год становились популярнее. Мы в первый раз закинули удочку и приехала всего одна команда, а потом они рассказали о состязаниях своим коллегам. Теперь соревнуемся в таком составе, - поделился заведующий структурным подразделением холмского филиала парусного спорта Михаил Смоляков.
Спортсмены соревнуются по возрастным группам и классам. Самому маленькому яхтсмену 9 лет, а самому старшему -19. Сегодня пройдут полуфиналы на выбывание.
Победителей определят завтра после финальных заплывов. Они отправятся на Первенство ДФО, которое состоится в августе во Владивостоке.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
11:12 19 Июня Большой алмаз назвали в честь Сахалина
- 11:28 19 Июня Открытый форум прокуратуры пройдет на Сахалине
- 18:00 18 Июня Заявки на участие в образовательном форуме ждут от южносахалинцев
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?