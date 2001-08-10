Состязания по парусному спорту стартовали в Хомске

Региональные соревнования по парусному спорту "Кубок залива Невельского" стартовали сегодня в Холмске. В них принимает участие около 60 спортсменов из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Состязания уже стали традиционными. Они собирают яхтсменов больше пяти лет. В этом году побороться за главный приз решили спортсмены из Невельска, Холмска, Хабаровска, Ванино и Советской гавани.

- Соревнования от года в год становились популярнее. Мы в первый раз закинули удочку и приехала всего одна команда, а потом они рассказали о состязаниях своим коллегам. Теперь соревнуемся в таком составе, - поделился заведующий структурным подразделением холмского филиала парусного спорта Михаил Смоляков.

Спортсмены соревнуются по возрастным группам и классам. Самому маленькому яхтсмену 9 лет, а самому старшему -19. Сегодня пройдут полуфиналы на выбывание.

Победителей определят завтра после финальных заплывов. Они отправятся на Первенство ДФО, которое состоится в августе во Владивостоке.