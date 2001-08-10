Долинские футболисты выиграли областной этап «Кожаного мяча»
Областной этап всероссийского турнира по футболу "Кожаный мяч" завершился в Невельске. Его участниками стали команды юношей 2006-2007 г.р. из девяти районов островного региона.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном минспорта, медали турнира оспаривали: «Олимп» (Невельск), ДЮСШ (Долинск), «Водник» (Корсаков), «Портовик» (Холмск), «Лидер» (Южно-Сахалинск), «Кристалл» (Шахтерск), ДЮСШ (Смирных), «Дружба» (Ноглики), «Портовик» (Александровск-Сахалинский). Они сыграли по круговой системе.
Блестяще проявили себя мальчишки из Долинска. Они одержали восемь побед и заслуженно завоевали главный приз. Всего подопечные тренера Виктора Агеева забили своим конкурентам 38 мячей.
Второй призер – «Водник». Проиграв победителю турнира, команда из Корсакова выиграла остальные семь матчей и набрала 21 очко. На третьем месте – южно-сахалинский «Лидер» (16 очков).
За чертой призеров остались:
4. «Портовик» (Холмск) - 14 очков;
5. «Олимп» (Невельск) – 10;
6. «Дружба» (Ноглики) – 9;
7. «Кристалл» (Шахтерск) – 5;
8. «Портовик» (Александровск-Сахалинский) – 4;
9. ДЮСШ (Смирных) – 1.
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