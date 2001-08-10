Юные островные футболисты взяли бронзу фестиваля «Локобол-2019-РЖД»

Межрегиональный этап («Дальний Восток») международного фестиваля «Локобол-2019-РЖД» среди мальчиков 2008 г.р завершился в Хабаровске. Участниками турнира стали восемь победителей региональных этапов, а также клуб из Южной Кореи «Орю ЕС». Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Обладатели наград были определены по двухступенчатой схеме. Сначала команды разделили на три подгруппы. Затем состоялись «Финал четырех» и турнир за 5-9 место.

Подгруппа «А»: «СКА-Хабаровск», «Сахалинец» (Южно-Сахалинск), ЦДТ (Биробиджан);

подгруппа «В»: «Луч-Энергия» (Владивосток), «Океан» (Находка), «Пульс» (Якутск);

подгруппа «С» - «Бампер» (Петропавловск-Камчатский), «СДЮСШОР» (Комсомольск-на-Амуре), «Орю ЕС» (Корея).

На групповом этапе «Сахалинец» занял второе место, уступив первенство хабаровчанам по худшей разнице забитых и пропущенных мячей. Матч со «СКА-Хабаровск» островитяне завершили нулевой ничьей, а у ЦДТ выиграли – 6:1.

- Нашли свою игру в контроле мяча, в быстрых передачах и перемещениях. За счет игры в «стенку» и быстрой смены направление атаки удалось реализовать почти все моменты, - комментируют итог матча тренеры команды.

Набранных очков хватило, чтобы выйти в «Финал четырех» вместе со «СКА-Хабаровск», «Океаном» из Находки и «Орю ЕС» из Сеула.

В финале «Сахалинец» проиграл два матча подряд (хабаровчанам и футболистам из Кореи) с одинаковым счетом (0:2). В заключительной игре сахалинская команда сыграла вничью с «Океаном» (1:1), которая стала для нее бронзовой.

Итоги турнира:

«СКА-Хабаровск». «Орю ЕС» (Сеул). «Сахалинец» (Южно-Сахалинск).

Организаторы отметили индивидуальными призами лучших игроков в каждой из команд. В составе «Сахалинца» награду получил Артем Щепанский.