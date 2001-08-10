Рекордное количество участников собрал областной чемпионат по вылазке
Областные чемпионат и первенство по выездке прошли на Сахалине. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, в соревнованиях приняло участие рекордное количество пар - больше пятидесяти. Они представили 5 конноспортивных клуба из Корсаковского, Анивского районов, а также села Ласточка и Южно-Сахалинска. Оценивали умения островитян судьи всероссийской категории, которые прибыли из Москвы и Приморского края.
- Впервые представлены сразу несколько дисциплин в детских категориях ««Предварительный приз А. Дети», «Предварительный приз B. Дети», а также «Предварительный приз. Юноши», «Малый приз» и «Средний приз», - отметила главный судья соревнований Людмила Петушкова.
Кроме этого, спортсмены показали себя в дисциплине «Элементарная езда» и заездах начального уровня, в которых участвуют молодые лошади трех, четырех и пяти лет.
- Максимально сложными дисциплинами являются «Средний приз» и «Малый приз» - в них участвуют взрослые. Они определяют уровень подготовки как лошади, так и всадника. Впервые на нашем острове можем оценить качество такой подготовки. Взрослый всадник едет на жеребце и это тоже накладывает свои сложности, - отметила президент федерации конного спорта Сахалинской области Татьяна Литвинова.
В самой сложной дисциплине соревнований выступила Татьяна Атаманенко, которая уже представляла программу «Малый приз» в прошлом году. Однако, несмотря на опыт, у девушки не получилось выступить также идеально, как на тренировках.
- Этот жеребец очень темпераментный, тут еще много других лошадей, он отвлекался и из-за этого были сбойчики. А по программе «Средний приз» мы выступали впервые, и она получилась намного лучше, он уже посмотрел на все, огляделся, выдохнул. Мы к этим состязаниям готовились год – это действительно очень сложно. Нужно делать пируэты, контрперемены на галопе и другие элементы, - поделилась участница соревнований.
По итогам заездов в дисциплине «Предварительный приз. Юноши» первое место заняли Владимир Еремин с жеребцом Джет Аристократ.
Среди спортсменов любителей категории 2000 год рождения и старше золото завоевали Татьяна Атаманенко и ее жеребец Фритс. Эта же пара стала первой в дисциплинах «Малый приз» и «Средний приз», а также «Предварительный приз В».
Среди детей в дисциплине «Предварительный приз А» лучшими стали Алина Полякова и ее лошадь Весна. А среди спортсменов-любителей категории А первое место завоевали Арина Черкасова и ее напарник Триумф.
В дисциплине «Элементарная езда» выбирали победителей среди детей и спортсменов-любителей. Первыми стали пары Елизаветы Ким и коня Грозный, а также Елизаветы Волосковой и Жемчужины.
В категории «Предварительный приз В» лучше всех выполнили программу Алина Полякова и Магнолия Фан Карцево, Арина Черкасова и Триумф.
В заездах начального уровня золото завоевали пары Аллы Веюковой и Дамира, а также Оксаны Улитиной и Оливия.
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