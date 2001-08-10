Сахалинец стал третьим на первенстве России по лёгкой атлетике

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет состоялось в Саранске. Сахалинскую область на состязаниях представила команда из трех спортсменов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

Островитянин Данил Нетяго, который участвовал в дисциплине 400 метров, не только занял третье место, но и побил рекорд Сахалинской области с результатом 47,54 секунды.

- Впервые за всю историю развития легкой атлетики на островах наш земляк попал в призовые места этих состязаний в этом возрасте. Немного ему не хватило до того, чтобы выполнить норматив мастера спорта, однако я думаю, что у него все еще впереди, - отметила тренер спортсмена Татьяна Быкова.

Кроме этого, на состязаниях также выступили Кристина Титаева, которая вошла в 10-ку лучших, и Анастасия Большова, которая заняла 21 место.