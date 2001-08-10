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10:27, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил
Олимпийский день отметили в Южно-Курильске
Всероссийский Олимпийский день состоялся в Южно-Курильске. Спортсмены, профессионалы и любители, те, кто ведет здоровый образ жизни, взрослые и дети – все собрались на центральной площади райцентра в минувшее воскресенье, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Как сообщила Надежда Кудревская, руководитель отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики: "в нашем районе физической культурой и спортом занимается каждый третий житель островов".
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Она также сообщила, что в министерство спорта Сахалинской области поданы заявки на строительство пяти спортивных объектов. В Южно-Курильске планируется строительство спортивного стрелкового клуба и многофункционального спортивного центра, в Крабозаводском – создание универсальной спортивной площадки и реконструкция хоккейного корта со строительством бытового комплекса, в Малокурильском – строительство крытого хоккейного корта. Сегодня на территории района работает 20 спортивных объектов.
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Праздник начался с массовой зарядки. Кстати, она в Южно-Курильске проходит в 7 утра три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Местных жителей ждут на хоккейном корте, а в случае плохой погоды – в спортивном зале районного Дома культуры.
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Первыми свое выступление начали ребята, занимающиеся вольной борьбой. Они тренируются на базе Центра развития физической культуры и спорта под руководством мастера спорта России Омара Асадулаева.
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Также в спортивном центре тренируются хоккеисты, воспитанники Константина Бутакова и Сергея Богатырева. Ребята неоднократно становились победителями муниципального этапа Всероссийского турнира «Золотая шайба».
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Максим Грось, один из воспитанников, в 2016 году был признан лучшим нападающим и в составе сборной команды Сахалинской области принял участие в финальном этапе турнира «Золотая шайба».
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Показательные выступления провели и боксеры. Их тренирует Андрей Поликарпов, кандидат в мастера спорта. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами областных соревнований. Один из них, Асланбек Калькин в составе сборной Сахалинской области принял участие в турнире Дальневосточного федерального округа, сейчас он находится на сборах в Краснодарском крае.
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Баскетболисты Кунашира также показали своё умение и мастерство. Они тренируются под руководством Ильи Клюшниченко, являются победителями областного этапа всероссийских соревнований «КЭС-Баскет».
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Мастер-класс по настольному теннису провели и воспитанники Вадима Крестова, мастера спорта СССР.
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Мастерство владения мячом показали футболисты, их тренирует Олег Молодкин. Ребята становились победителями муниципального этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч».
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Интересным было и показательное выступление представителей федерации чир спорта. Эта спортивная федерация в нашем районе существует с 2016 года. Тренером является Олеся Кан.
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Следующим мастер-класс показали представители федерации каратэ, она была открыта в 2015 году. Президентом федерации, тренером сборной Южно-Курильского района является Илья Кучеров, мастер спорта России, двукратный чемпион Европы, многократный призер первенств и чемпионатов Европы, бронзовый призер Кубка мира, неоднократный победитель и призер первенств и чемпионатов России.
Вице-президент федерации бокса - Павел Кучеров, кандидат в мастера спорта СССР по боксу. В секции тренируются около 100 спортсменов разного возраста.
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Южно-Курильский район вообще славился именитыми спортсменами – не только в наше время, но и в советское. Один из таких спортсменов, проживавший на островах - велогонщик Анатолий Владимирович Олизаренко. Родился в Ленинграде в 1936 году.
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Мастер спорта международного класса. В1958 году выиграл Тур Египта. Имя Анатолия Олизаренко стало известно в велосипедных кругах Европы в 1960 году, когда он стал третьим на Туре Польши и финишировал девятым на Велогонке Мира. Бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года в командной гонке. Чемпион СССР 1963 года в командной гонке, прошедшей в рамках Спартакиады народов СССР. Участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Там его лучший результат был в командной гонке на 100 км, где он пришел пятым с результатом 2 часа 26 минут. Ушёл из большого спорта в 1966 году. Похоронен на Шикотане в пос. Крабозаводское.
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Завершающий мастер-класс показала секция фитнеса, участники и все гости праздника отлично станцевали зумбу. Тренер секции – Кристина Черствая, группа начала свою работу весной этого года, её посещают 16 человек.
Завершился Олимпийский день массовым забегом.
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