Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2019
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13:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные горнолыжники примут участие в «Призе Эльбруса»

Всероссийские соревнования «Приз Эльбруса» (летнее первенство) по горным лыжам стартуют сегодня в Терсколе. Здесь определят самых быстрых в нескольких возрастных группах, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского минспорта.

В программу состязаний входят следующие дисциплины:

25 июня - слалом-гигант (мужчины и женщины 2002 г.р. и старше);

26 июня - слалом (мужчины и женщины 2002 г.р. и старше);

27 июня - слалом-гигант (юноши и девушки 2003-2004 г.р. и 2005-2006 г.р.).

В настоящее время в Приэльбрусье проводят свои учебно-тренировочные сборы островные горнолыжники, которые планируют принять участие в состязаниях. Заявки подали и члены сборных команды страны, также тренирующиеся на этом горнолыжном курорте.

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