Детская спартакиада среди КМНС пройдет на Сахалине
Детская спартакиада среди коренных малочисленных народов Севера пройдет в Тымовском. Пятнадцатое, юбилейное мероприятие пройдет с 3 по 5 июля. Участие в нем примут около сотни детей и подростков в возрасте 10-17 лет из шести районов традиционного проживания КМНС, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Советник управления коренных малочисленных народов севера правительства Сахалинской области Ольга Кутайбергей, рассказала, что в этом году спартакиада проводится в рамках международного года языков коренных народов, который объявила генеральная ассамблея ООН.
- Поэтому в этом году каждая команда должна подготовить приветствие на родном языке. В программу спартакиады вошли прыжки через нарты, метание топора, стрельба из лука, перетягивание каната и другие виды, отражающие особенности национального спорта сахалинских коренных этносов, - рассказала Ольга Кутайбергей.
Также для ребят подготовлена интересная культурно-досуговая программа. В частности, в планах несколько мастер-классов по изготовлению изделий из бересты, вечер истории с презентацией, в рамках которого расскажут о спартакиадах, которые проводились ранее, о спортсменах, участвовавших в них, представлявших островной регион на материке. В планах также посещение кинотеатра и дискотеки.
К участию в соревнованиях допущены команды из Поронайского, Ногликского, Охинского, Смирныховского, Тымовского районов и Южно-Сахалинска. Главным судьей состязаний назначен руководитель Сахалинской федерации баскетбола Владимир Воднев.
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