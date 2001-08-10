Всероссийский молодёжный образовательный форум «Восток» стартовал во Владивостоке. Его участниками стали около 600 молодых людей из регионов страны, а также иностранцы. Львиную долю участников составляют дальневосточники - их около 400, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на прес-службу сахалинского минспорта.

Островной регион на форуме представляет делегация из 37 человек. Это студенты, волонтеры, общественные деятели и молодые предприниматели. Все они привезли с собой проекты, на реализацию которых могут получить средства.

Светлана Ли уже 5 лет занимается цветочным бизнесом и мечтает создать социальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей.

- Я знаю, что детям дарят игрушки и разные подарки, но они это не запоминают. А, когда они со мной попробуют создать композицию своим руками, то это точно им запомнится. К тому же для многих это может стать некой профориентацией, ребята возможно захотят связать свою судьбу с флористикой, - поделилась девушка.

На "Востоке" сахалинцы проведут 10 дней. Они поучаствуют в мастер-классах, тренингах, а также лабораториях по различным направлениям. Итоги форума подведут 2 июля.