Сахалинцы представят несколько проектов на форуме "Восток"
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Восток» стартовал во Владивостоке. Его участниками стали около 600 молодых людей из регионов страны, а также иностранцы. Львиную долю участников составляют дальневосточники - их около 400, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на прес-службу сахалинского минспорта.
Островной регион на форуме представляет делегация из 37 человек. Это студенты, волонтеры, общественные деятели и молодые предприниматели. Все они привезли с собой проекты, на реализацию которых могут получить средства.
Светлана Ли уже 5 лет занимается цветочным бизнесом и мечтает создать социальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей.
- Я знаю, что детям дарят игрушки и разные подарки, но они это не запоминают. А, когда они со мной попробуют создать композицию своим руками, то это точно им запомнится. К тому же для многих это может стать некой профориентацией, ребята возможно захотят связать свою судьбу с флористикой, - поделилась девушка.
На "Востоке" сахалинцы проведут 10 дней. Они поучаствуют в мастер-классах, тренингах, а также лабораториях по различным направлениям. Итоги форума подведут 2 июля.
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