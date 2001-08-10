Островные гимнастки отправятся на соревнования в Москву

Чемпионат России по художественной гимнастике в индивидуальной программе и первенство страны в групповых упражнениях состоится в Москве. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

Участницами состязаний, которые пройдут с 27 по 30 июня, станут и сахалинские спортсменки. Островной регион представят воспитанницы отделений художественной гимнастики МАУ «СШ по плаванию» и ОГАУ «ФК «Сахалин».

Проследить за выступлениями юных островитянок можно, перейдя по ссылке.