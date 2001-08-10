Турнир по стритболу пройдёт в Луговом

В эту субботу, 29 июня, в планировочном районе Луговое состоятся соревнования по стритболу «Баскетбольный рубеж», посвященные Дню молодежи. Все желающие приглашаются стать участниками и зрителями захватывающих игр, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

На спортивной площадке восточнее дома № 90 по ул. Дружбы (ориентир - отделение почты) в 10.00 начнется регистрация участников.

Соревнования пройдут в двух подгруппах: юниоры - до 17 лет и мужчины - от 18 и старше. Для участия необходима команда из 4 человек: 3 основных игрока и один для замены.

Начало турнира в 11.00.