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14:54, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Турнир по стритболу пройдёт в Луговом
В эту субботу, 29 июня, в планировочном районе Луговое состоятся соревнования по стритболу «Баскетбольный рубеж», посвященные Дню молодежи. Все желающие приглашаются стать участниками и зрителями захватывающих игр, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.
На спортивной площадке восточнее дома № 90 по ул. Дружбы (ориентир - отделение почты) в 10.00 начнется регистрация участников.
Соревнования пройдут в двух подгруппах: юниоры - до 17 лет и мужчины - от 18 и старше. Для участия необходима команда из 4 человек: 3 основных игрока и один для замены.
Начало турнира в 11.00.
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