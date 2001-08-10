Судьба профессионального сахалинского футбола находится под вопросом

Выживет ли профессиональный сахалинский футбол? Апелляционный комитет российского футбольного союза (РФС) после заседания в Москве дал островным спортсменам лишь временную лицензию на предстоящий сезон. Это связано с долгами клуба перед бывшим тренером Сергеем Булатовым и некоторыми игроками. Отметим, долги образовались, когда команду курировало ОГАУ ФК "Сахалин". В РФС считают, что ПСК "Сахалин" является его правопреемником.

- Нам вменили спортивную правопреемственность. Мы с этим были не согласны, писали ходатайства, отзывы, прикладывали соответствующие документы. Но РФС нас не слышало, не понимало и не хотело понимать, - рассказывает начальник команды ФК "Сахалин" Игорь Беляй.

Кроме того, с "Сахалина" сняли три очка, заработанные в прошлом игровом сезоне. Сейчас футбольный клуб обязали предоставить все необходимые документы до 10 июля, чтобы получить право выступать в Профессиональной футбольной лиге. И в том числе выплатить долг - около трех миллионов рублей, с учетом штрафов от РФС. Окончательное решение о выступлении команды в зоне "Восток" будет озвучено 10 июля.