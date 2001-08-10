Судьба профессионального сахалинского футбола находится под вопросом
Выживет ли профессиональный сахалинский футбол? Апелляционный комитет российского футбольного союза (РФС) после заседания в Москве дал островным спортсменам лишь временную лицензию на предстоящий сезон. Это связано с долгами клуба перед бывшим тренером Сергеем Булатовым и некоторыми игроками. Отметим, долги образовались, когда команду курировало ОГАУ ФК "Сахалин". В РФС считают, что ПСК "Сахалин" является его правопреемником.
- Нам вменили спортивную правопреемственность. Мы с этим были не согласны, писали ходатайства, отзывы, прикладывали соответствующие документы. Но РФС нас не слышало, не понимало и не хотело понимать, - рассказывает начальник команды ФК "Сахалин" Игорь Беляй.
Кроме того, с "Сахалина" сняли три очка, заработанные в прошлом игровом сезоне. Сейчас футбольный клуб обязали предоставить все необходимые документы до 10 июля, чтобы получить право выступать в Профессиональной футбольной лиге. И в том числе выплатить долг - около трех миллионов рублей, с учетом штрафов от РФС. Окончательное решение о выступлении команды в зоне "Восток" будет озвучено 10 июля.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
17:58 21 Июня Сахалинские школьники освоили железнодорожные профессии
17:17 21 Июня Островитян зовут на мероприятия фестиваля «Утро Родины»
- 12:06 21 Июня Юным сахалинцам расскажут о вреде наркотиков
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?