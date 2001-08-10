Сахалинские горнолыжники стали призёрами соревнований «Приз Эльбруса»
Островитяне Дмитрий Пышкин и Артём Кашинцев завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса» в Терсколе Кабардино-Балкарии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.
Всего в летних соревнованиях участвуют более 250 спортсменов из 15 регионов страны, а также горнолыжники из Казахстана. Островитяне представили самую многочисленную команду – 32 человека (тренеры Е. Зарохович, А. Пак и Е. Литвиновой).
Турнир стартовал 25 июня. За два дня на склонах самой высокой горной вершины России и Европы сахалинцы уже успели показать достойные результаты. В слаломе-гиганте мастер спорта Дмитрий Пышкин был в шаге от победы (1:38.87 минуты), но уступил по итогу двух заездов спортсмену из Красноярского края Алексею Овчинникову (1:38.85), взяв серебро. КМС Артём Кашинцев принёс Сахалинской области бронзу, преодолев два спуска за 1:39.48 минуты. Среди девушек в этой же дисциплине наши горнолыжницы Эллина Дьяченко и Виктория Фуглева вошли в 10-тку, заняв 9-е и 10-е места соответственно. В слаломе Виктория разместилась на шестой позиции.
Среди мужчин в слаломе сахалинец Владислав Осипов немного не дотянул до третьего места, пропустив вперёд всё того же Алексея Овчинникова.
Соревнования завершатся сегодня, 28 июня. Впереди выступления юношей и девушек, которые также поборются за медали престижного турнира.
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