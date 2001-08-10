Островные горнолыжники заработали три медали на соревнованиях в Терсколе

Всероссийские летние соревнования по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса» завершились в Терсколе. Участниками состязаний стали свыше 130 юношей и девушек. Спортсмены определили медалистов в двух возрастных группах: U14 (2005-2006 г.р.) и U16 (2003-2004 г.р.), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского министерства спорта.

Заключительным видом программы стал слалом. Среди девушек 12-13 лет третье место заняла Ксения Баранова. Во втором заезде она показала лучшее время дня. У юношей в этой возрастной группе седьмым финишировал Павел Гуринов.

В старшей возрастной группе (девушки 2003-2004 г.р.) в ТОП-5 пробились четыре островные горнолыжницы. Первенствовала Алина Артамонова, на третьем месте – Полина Екимкова, на четвертом – Лина Литвинова, на пятом – София Коваленко. В заездах юношей Вадим Марков – на восьмой строчке итогового протокола.