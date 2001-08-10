Островитяне взяли серебро чемпионата по лёгкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике среди студентов состоялся в Ярославле. Он собрал 17 команд из разных регионов страны. На беговые дорожки вышло почти 600 спортсменов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Островной регион представила команда СахГУ. Все спортсмены – воспитанники школы летних видов спорта им. Комнацкого. В 2016 году сахалинцы привезли бронзу. В этот раз они смогли улучшить результат и стали вторыми в общекомандном зачете.

- Наши ребята выступили отлично и достойно представили область. Даже те, кто не вошел в тройку лидеров принесли большое количество очков для команды: Олег Сергеев, Кристина Титаева, Александра Толстихина, Екатерина Рощина, Анастасия Сухобокова и Марина Чим, - рассказал представитель команды Роман Трубецкой.

Всего островным спортсменам удалось завоевать в личном первенстве 5 медалей. Данил Нетяго увез серебро на дистанции 400м с результатом 48.51. Вадим Бубнов стал первым в метании копья с результатом 58м 40см. В этом же виде Колодяжная Валерия заняла 3 место с результатом 33м 40 см. В барьерном беге на 400 м бронза у Елохина Егора с результатом 55.40, а Светлана Кузьмина совсем немного уступила лидеру барьерного бега на 400м и завоевала серебряную медаль с результатом 1.01.09.