Южносахалинцев приглашают на бесплатные тренировки
Завтра, 3 июля, на стадионе школы N8 (ул .Пограничная, 18) состоится открытая тренировка проекта "Социальный фитнес". Приглашаются все желающие, тренировка подойдет для любого возраста. Начало в 19:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областноо министерства спорта.
С 18:00 здесь будут работать следующие площадки: медицинские обследования от Центра медицинской профилактики Сахалинской области, тестирование органов и систем органов прибором Rofes, перед тренировкой можно будет угоститься душистым чаем и приобрести органическую косметику.
Прийти на мероприятие можно с детьми, так как для них будут организованы детские площадки: аквагрим, твистинг, игры нашего двора, шоу мыльных пузырей.
С 19:00 до 20:00 пройдет тренировка от разных тренеров "Социального фитнеса" (тренер belly dance fitness, тренеры силовых групповых программ, тренер по йоге), в завершении все гости примут участие в лотерее на призы партнеров (это различные сертификаты и продукция в области красоты и здорового образа жизни).
Мероприятие проводится командой "Социального фитнеса" совместно с Центром молодежных инициатив при поддержке департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска, "Спортивного города" и областного центра медицинской профилактики.
Подробности о мероприятии и расписание летних тренировок можно посмотреть в Инстаграм.
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