Первое занятие «Сахалинской шахматной школы» прошло в Новоалександровске

В шахматном клубе «Фишер» в Новолександровске (ул. Науки, 5) прошло первое занятие по шахматам для самых юных любителей древней и мудрой игры. Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на областное минспорта.

О правилах шахмат дошкольникам рассказал опытный педагог Виктор Сергеевич Филин. Его шахматный стаж составляет свыше полувека. Он – бессменный участник практически всех турниров, проходящих в островной столице. Его самые памятные партии – встречи в сеансах одновременной игры с чемпионами мира Михаилом Талем и Анатолием Карповым, приезжавших на Сахалин.

Занятия с юными островитянами только начались. В шахматном клубе «Фишер» ждут всех, кто хочет узнать больше о тактике и стратегии, дебюте и эндшпиле, комбинациях и этюдах.

Тренировать детей будут Дмитрий Ден и Виктор Филин. На вопросы островитян ответят по телефону 8-924-199-64-64.

- ШК «Фишер» - это филиал нашей «Сахалинской шахматной школы». Еще один филиал откроется 6 июля в 12:30 по адресу ул. Дзержинского, 36 (офис 315). В ближайшие время мы планируем открыть еще 4-5 подобных филиала в Южно-Сахалинске, где будем обучать игре в шахматы юных сахалинцев, - пояснили в РОО «Сахалинская шахматная федерация».