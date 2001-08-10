Сборы регионального лагеря «Юнармия» стартовали на Сахалине

В этот раз проверить себя на прочность и ощутить жизнь в полевых условиях вызвались 140 юношей и девушек из 10 районов островного региона, включая Курилы, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу агентства по делам молодежи Сахалинской области.

По традиции площадкой для обучения стала танковая директриса в селе Троицкое Анивского района. Новобранцам предстоит познакомиться с оружием, пройти огневую, строевую, а также инженерную и военно-медицинскую подготовку, преодолеть полосу препятствий, овладеть теоретическими знаниями военного дела и многим другим.

На торжественной церемонии открытия сборов участников приветствовал исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодёжи Егор Умнов. Он пожелал будущим защитникам Родины успешно справиться со всеми испытаниями и стать хорошим примером для своих сверстников.

- Сегодня в России юнармейское движения объединяет тысячи ребят, интересующихся историей и развитием вооружённых сил страны. Только на островах в ряды Юнармии вступило свыше 1000 человек, участники движения занимаются в 44 отрядах созданных на базе школ, спортивных федераций, военно-спортивных клубов во всех районах Сахалинской области, - подчеркнул Егор Умнов. - Со стороны областного агентства по делам молодёжи региональному отделению движения на постоянной основе оказывается как материально-техническая, так и методическая поддержка.

В отличие от прошлого года организаторы сборов подготовили для участников новое испытание. По сценарию в момент марш-броска на отряд нападут диверсанты, и юнармейцам придётся самостоятельно обороняться. Бой будет вестись из пейнтбольного оружия.

Военно-патриотические сборы продлятся до 7 июля. Финальным аккордом мероприятия станет традиционное принятие присяги, которое состоится на площади Победы в 12:00.