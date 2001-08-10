Островные спортсмены выступят на специальной олимпиаде по конному спорту

Сахалинцы Вера Игамбердыева и Егор Темный поборются за кубки всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному спорту. Церемония открытия мероприятия состоялась в Москве накануне, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный фонд "Родные острова".

Соревнования будут проходить по нескольким дисциплинам конного спорта — выездка, английская езда, рабочая тропа и гонки вокруг шестов. Среди победителей во всех видах программы на основании жеребьевки будет определен состав сборной команды России по конному спорту на Всемирные Специальные Олимпийские игры.

Островитяне выступят в рамках спартакиады в таких дисциплинах как выездка и рабочая тропа. Ребята уже несколько лет тренируются в КСК «Золотой Мустанг».

Поездка состоялась благодаря помощи регионального фонда «Родные Острова». С 2016 года благотворители финансируют выезды на всероссийские турниры юных наездников и их наставников. И этот год не стал исключением.

Кстати, островные спортсмены участвуют в соревнованиях второй год. В прошлом году также при поддержке регионального фонда «Родные Острова» сахалинские наездники боролись за кубки специальной олимпиады. Тогда Владимир Подольный привез золотые награды.