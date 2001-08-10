Островные спортсмены выступят на специальной олимпиаде по конному спорту
Сахалинцы Вера Игамбердыева и Егор Темный поборются за кубки всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному спорту. Церемония открытия мероприятия состоялась в Москве накануне, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный фонд "Родные острова".
Соревнования будут проходить по нескольким дисциплинам конного спорта — выездка, английская езда, рабочая тропа и гонки вокруг шестов. Среди победителей во всех видах программы на основании жеребьевки будет определен состав сборной команды России по конному спорту на Всемирные Специальные Олимпийские игры.
Островитяне выступят в рамках спартакиады в таких дисциплинах как выездка и рабочая тропа. Ребята уже несколько лет тренируются в КСК «Золотой Мустанг».
Поездка состоялась благодаря помощи регионального фонда «Родные Острова». С 2016 года благотворители финансируют выезды на всероссийские турниры юных наездников и их наставников. И этот год не стал исключением.
Кстати, островные спортсмены участвуют в соревнованиях второй год. В прошлом году также при поддержке регионального фонда «Родные Острова» сахалинские наездники боролись за кубки специальной олимпиады. Тогда Владимир Подольный привез золотые награды.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:05 Сегодня Транспортный прокурор ответит на вопросы жителей Северо-Курильска
09:25 Сегодня Сахалинцам расскажут о сокровищах «Алмазного фонда»
10:16 Сегодня Госдума приняла законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для сельских женщин
- 09:46 Сегодня Портфель привлеченных средств ВТБ на Сахалине вырос на 80%
- 13:40 4 Июня Кишечную палочку нашли в двух сахалинских реках
14:34 5 Июня Южно-Сахалинский камерный оркестр завершил юбилейный сезон
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?