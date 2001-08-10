Южносахалинцев приглашают покататься на коньках
Спортивная школа «Кристалл» приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска встать на коньки. Сеансы массовых катаний на ледовой арене пройдут 4, 5, 6 и 7 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
4 и 5 июля сеансы пройдут с 17:00 до 17:45; с 18:00 до 18:45; с 19:00 до 19:45. 6 и 7 июля лед в распоряжении любителей фигурного катания будет находиться с 12:00 до 20:45 (начало сеансов каждый час).
Длительность каждого сеанса катания — 45 минут. Между сеансами будут сделаны перерывы для работы ледозаливочной машины.
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и световое сопровождение. Также к услугам посетителей прокат коньков.
В администрации спортивного учреждения напоминают, что лица в состоянии алкогольного опьянения на ледовую арену не допускаются.
Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.
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