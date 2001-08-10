Зарядку и мастер-класс по маунтинбайку проведут для сахалинцев

С 7 июля на СТК «Горный воздух» стартует череда утренних зарядок, которые проведет опытный тренер Андрей Мирошников. Всех желающих ждут на средней площадке комплекса. С 10:00 до 10:20 подъем на канатной дороге бесплатный. С собой нужно взять воду и коврики (если есть). Остальной инвентарь будет выдан, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Любителей экстремального велосипедного спорта ждут на средней площадке комплекса в 12:00. Региональная общественная организация «Сахалинский клуб экстремального велоспорта» проведет обучающий урок для новичков и не только. С собой нужно взять велосипед и экипировку. Если его в наличии нет, то общественная организация готова предоставить инвентарь. Для этого необходимо подать заявку по телефону: 8-963-289-2-895. Подъем для участников мастер-класса также бесплатный.