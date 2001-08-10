Первая смена «Спартаковца» завершилась в Южно-Сахалинске

Первая смена летнего спортивно-оздоровительного лагеря «Спартаковец» завершилась в областном центре. Он ежегодно собирает воспитанников спортивной школы имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого. В этот раз смена объединила около 150 детей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Школьники пребывали в лагере с 10 до 15 часов ежедневно. Кроме тренировок на стадионе «Спартак», сахалинцы посещали музеи, кино, батутный парк и многое другое.

- Традиционно мы отправились на море, где тоже тренировались и отдыхали. Ребята поиграли в бадминтон, позагорали и набрались сил, - рассказывает заместитель директора школы Татьяна Быкова. – Не обошлось и без соревнований. Мы провели традиционные состязания в честь Дня России. Ребята участвовали в эстафетном беге на 400 метров.

Лагерь дневного пребывания действует на базе школы с момента открытия учреждения. Он собирает сахалинских школьников около 60 лет. Традиционно его участниками становятся дети от 8 до 15 лет.