Восемь медалей завоевали островитяне на международном турнире по боксу

Две золотые, одну серебряную и пять бронзовых наград взяли сахалинцы на международном турнире по боксу, посвящённом памяти Героя Советского Союза М.К. Нагуляна. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Соревнования проводятся в статусе открытого краевого турнира среди юниоров 2001-2002 годов рождения, а также городских сочинских соревнований среди юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006, а также юниорок 2001-2002 и мужчин 2000 годов рождения и старше.

В этом году медали турнира оспорили свыше 280 спортсменов из 15 регионов России, а также боксёры из Абхазии и Германии.

В упорной борьбе в своих весовых и возрастных категориях островитяне завоевали восемь наград. Павел Петров из Охи и Влад Плотников из Томари пополнили копилку Сахалинской области двумя медалями высшей пробы. Южносахалинец Баишбек Жусуп добавил в комплект серебро, а Дмитрий Сидоров (Долинск), Илья Шаповалов (Южно-Сахалинск), Антон Милейко (Макаров), Александр Барчан (Томари) и Асланбек Калькин из Южно-Курильска – бронзу.