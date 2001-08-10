Сахалинцев приглашают на футбольные матчи
Три матча чемпионата Сахалинской области по футболу состоятся в предстоящие выходные. В одном из них встретятся лидеры, во втором – середняки, в третьем – аутсайдеры, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Так, 6 июля в 14:00 на стадионе «Маяк Сахалина» в Холмске «Портовик» примет ФК «Долинск». Для холмчан матч будет четвертым на своем поле. До этого они сыграли вничью (2:2 с «Водником»), проиграли («Сахалину-М» - 1:2) и выиграли (у «Сахалин-М-2» - 5:1). Как, интересно, будет на этот раз? «Долинск», в свою очередь, уже провел два матча на чужом поле, и оба проиграл («Сахалину-М» - 1:6, «Сахалину-М-2» - 3:4).
В этот же день «Шахтер» (Быков) сыграет с «Сахалином-М». Начало в 17:00. В матче этих команд в Южно-Сахалинске сильнее был «Сахалин-М» (5:1). Удастся ли «горнякам» взять реванш? Пока они играли только на выезде (три победы и поражение).
В воскресенье в 14:00 в Невельске «Океан» сыграет с «Водником» из Корсакова. Пока обе команды не испытывали радости победы. Их статистические показатели практически идентичны. У каждой из них по 1 ничьей и 3 поражения. Даже разница забитых и пропущенных мячей похожа (у «Водника» 8-15, у «Океана» 5-12).
Положение команд:
1. «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) – 16 очков (6 матчей).
2. «Шахтер» (Быков) – 9 (4).
3. «Сахалин-М-2» - 9 (5).
4. «Портовик» (Холмск) – 4 (3).
5. «Долинск» - 3 (4).
6. «Водник» (Корсаков) – 1 (4).
7. «Океан» (Невельск) – 1 (4).
8. «Ноглики» - 0 (0).
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