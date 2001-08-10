Сахалинские легкоатлеты выступили на соревнованиях в Хабаровске
Островные спортсмены Алиса Платонова, Владислав Гаврилов и Дмитрий Зимин выступили на первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике. Оно состоялось в Челябинске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.
Алиса Платонова вошла в десятку лучших спортсменов. В беге на 400 метро она заняла 10-е место с результатом 57,57 секунд (норматив КМС). В беге на 200 метров стала тринадцатой (25,73 секунд) из ста участников.
Владислав Гаврилов метнул копьё на 53,06 метров, при этом установил личный рекорд. Таким образом молодой человек стал девятым.
Зимин Дмитрий также соревновался в метании копья и занял 17-е место с результатом 48,70 метров. Тренер спортсмена – Александр Финагин.
- Наши ребята впервые принимали участие в этих соревнованиях, у них была сильная конкуренция. В тройку лучших вошли мастера спорта и члены сборной команды страны, которые давно соревнуются на таком уровне, - отметила тренер южно-сахалинцев Наталья Шапкина.
Сегодня сахалинцы уже вернулись домой и продолжают подготовку к следующим соревнованиям. Владислав Гаврилов и Дмитрий Зимин в начале октября отправятся на чемпионат и первенство ДФО по длинным метаниям в Хабаровск. А Алиса Платонова в начале сентября поедет на чемпионат и первенство России по эстафетному бегу в Адлер.
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