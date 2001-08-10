Юные островитяне вступили в ряды Юнармии

Ребята из 10 районов Сахалинской области и Хабаровска принесли клятву юнармейца на площади Победы в областном центре. Со вступлением во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение от имени руководства региона школьников поздравил зампредседателя областного правительства Сергей Наумов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прежде чем принять присягу, школьники выдержали недельную подготовку. Тренировочные сборы проходили в мобилизационном центре 68-го армейского корпуса.

– Было много ярких моментов, но самое запоминающееся – это тактическая игра. Мы даже стреляли из огневого оружия. Атмосфера на сборах была теплая и дружеская. Сейчас грустно расставаться с друзьями, мне будет их не хватать, – поделилась школьница из Смирных Татьяна Сурина.

Неделю ребята жили по армейскому распорядку. Юнармейцы учились строевой подготовке, собирали и разбирали оружие, участвовали в интеллектуальных конкурсах и спортивных состязаниях.

– Я получила звание младшего сержанта Юнармии. Это очень ответственно. Я была командиром отделения все эти дни и хорошо себя проявила. Мне здесь очень понравилось, и работа в движении точно пригодится в будущем. Я мечтаю связать свою жизнь с МЧС или поступить в военное училище, – рассказала школьница из Охи Ирина Борисова.

Вместе с сахалинцами присягу приняли двое хабаровских школьников, которые также принимали участие в тренировочных сборах на острове.

– Сборы помогают сплотить детей из разных уголков. Мы делаем все, чтобы они подружились и расширили географию общения. Движение Юнармии с каждым годом становится все больше. Сегодня на Сахалине более 1,5 тысяч юнармейцев, – отметил начальник сахалинского штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Дмитрий Минязев.

На церемонии новобранцы получили знаки юнармейцев. Также школьников наградили грамотами за успехи во время проведения сборов.

Уже в конце августа ребята встретятся снова. Юнармейцы из разных районов области приедут в Южно-Сахалинск, чтобы подготовится к участию в параде 2 сентября.