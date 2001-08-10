Чемпионат по пляжному волейболу стартует в Сахалинской области

Чемпионат по пляжному волейболу стартует на Сахалине. Первый тур пройдет 13 и 14 июля в Корсакове на площадке МАУ СОК «Флагман» (ул. Федько, 1/1). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на прес-службу областного минспорта.

Второй тур запланирован на 3-4 августа. Место проведения – пляж села Таранай. Третий состоится 17-18 августа в Южно-Сахалинске по адресу ул. Крюкова, 167 (пляжная площадка за Технологическим институтом СахГУ).

Обладатели наград определятся по сумме рейтинговых очков, набранных по итогам трех туров.

Напомним, что пляжный волейбол – олимпийский вид спорта. Это спортивная командная игра с мячом на песчаной площадке разделенной высокой сеткой, целью в которой является направить мяч в сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на половине соперника или добиться ошибки со стороны игрока команды соперника.

Команды разыгрывают подачу по очереди, первая команда подает до тех пор, пока не потеряет право на подачу из-за проигрыша очка или ошибки. Матч в пляжном волейболе состоит из двух партий, счет в которых идет до 21 очка. Если игра доходит до третьей партии, то в ней счет ведется до 15 очков. Для победы в каждой из партий необходима разница в счёте не менее двух очков.

Команды меняются сторонами чаще, чем это происходит в обычном волейболе. Смена сторон происходит после розыгрыша каждых семи очков в первых двух партиях, и каждых пяти очков — в третьей.

Правила приема мяча: в пляжном волейболе мяч можно отбивать любой частью тела, но игроки одной команды могут коснуться мяча не более трёх раз, после чего они должны вернуть его на сторону противника.