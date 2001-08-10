«Особенные» сахалинские наездники стали призёрами спецолимпиады
Спортсмены сахалинского КСК «Золотой Мустанг» стали победителями и призерами всероссийской спартакиады специальной олимпиады по конному спорту. Соревнования проходили в Подмосковье, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального фонда "Родные Острова".
Островитяне Вера Игамбердыева и Егор Темный выступали в таких дисциплинах как английская езда, рабочая тропа, гонки вокруг шестов и выездка. Соперниками ребят стали более 50 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Сахалинские наездники не конкурировали друг с другом и выступали в разных дивизионах. Вера выступала в 1 дивизионе и у нее были самые сильные и подготовленные соперники, что не помешало юной островитянке вырваться в лидеры. Так в дисциплине рабочая тропа у нее серебро и золото в гонке вокруг шестов.
Егор Темный, а он выступал в 3 дивизионе, отличился уже в первый день соревнований и заработал серебро дисциплины английская езда. В рабочей тропе был третьим, а вот золотой кубок на Сахалин привез по итогам гонки вокруг шестов.
- Очень приятно видеть, что уровень Сахалинских спортсменов высокий в сравнении с другими регионами. Самыми сильными соперниками для нас стали Москвичи, - рассказывает тренер спортсменов и руководитель КСК «Золотой Мустанг» Татьяна Уланова. – На следующий год наши ребята смогут претендовать на место в сборной страны – спартакиада станет отборочным туром для всемирных соревнований,
Поездка состоялась благодаря помощи регионального фонда «Родные Острова». С 2016 года благотворители финансируют выезды на всероссийские турниры юных наездников и их наставников. И этот год не стал исключением.
Островные спортсмены участвуют в соревнованиях второй год. В прошлом году также при поддержке регионального фонда «Родные Острова» сахалинские наездники боролись за кубки Специальной Олимпиады. Тогда Владимир Подольный привез золотые награды.
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