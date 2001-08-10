Сахалинцев бесплатно научат кататься на маунтинбайке

Сахалинцев и гостей острова приглашают на бесплатные занятия по маунтинбайку (МТБ) на СТК «Горный воздух». Они будут проходить каждое воскресенье на нижней станции комплекса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Физкультурно-просветительское мероприятие проводится региональной общественной организацией «Сахалинский клуб экстремального велоспорта» (СКЭВ) при поддержке СТК и областного министерства спорта.

Первая тренировка стартовала в день празднования Дня семьи, любви и верности. Познакомиться с МТБ и попробовать свои силы на первом занятии вызвалось 14 человек. Самому старшему из них 35 лет, а младшему — всего 8.

Самый юный участник Альберт Клейменов самостоятельно начал заниматься маунтинбайком в прошлом году, но теперь делает это под присмотром опытных инструкторов. Занятия ведёт один из основателей СКЭВ — дипломированный специалист по физической культуре и многократный победитель региональных соревнований по скоростному спуску Илья Малеев. Идеологические и технические стороны этого вида экстремального спорта и активного отдыха для новичков раскроет руководитель клуба Игорь Балла. Отработку первичных навыков на трейле - трассе для катания на маунтинбайке - демонстрирует сооснователь клуба Евгений Никифоров.

Тренировки включают в себя подготовительную и практическую части. Подготовка подразумевает теоретические основы маунтинбайка, разминку и техосмотр. Практика отрабатывается на нижней площадке и на участках юго-западного склона.

Огромное внимание уделяется технике безопасности, а также техническому осмотру и средствам индивидуальной защиты.

Желающие приходят на тренировку со своими велосипедами любого уровня (кроме шоссейных и раскладных). Однако, на первом занятии не все участники были допущены до практической части ввиду неисправности велосипеда. На случай такого форс-мажора клуб предоставляет маунтинбайки из числа собственных. Помимо этого, участникам вручали минимально необходимое средство защиты — шлем. Без него получать даже первичные практические навыки в маунтинбайке категорически запрещено, отмечают организаторы.

Тренировки будут проходить каждое воскресенье на нижней станции «Горного Воздуха» в 12:00. Продолжительность - 3 часа. Участникам предоставляется бесплатный подъем до средней площадки СТК. Любители велосипеда могут познакомиться с навыками катания в условиях горной местности. Для этого необходимо:

— предварительно (минимум за сутки) уведомить организаторов о своем участии по телефону 8-963-289-28-95 или личным сообщением в инстаграм @sakhmtbe;

— иметь исправный велосипед любого уровня (кроме шоссейного и раскладного);

— обладать хотя бы минимальными навыками езды на велосипеде;

— для лиц младше 18 лет обязательно присутствие одного из родителей/опекунов.