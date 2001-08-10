Сахалинцев бесплатно научат кататься на маунтинбайке
Сахалинцев и гостей острова приглашают на бесплатные занятия по маунтинбайку (МТБ) на СТК «Горный воздух». Они будут проходить каждое воскресенье на нижней станции комплекса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Физкультурно-просветительское мероприятие проводится региональной общественной организацией «Сахалинский клуб экстремального велоспорта» (СКЭВ) при поддержке СТК и областного министерства спорта.
Первая тренировка стартовала в день празднования Дня семьи, любви и верности. Познакомиться с МТБ и попробовать свои силы на первом занятии вызвалось 14 человек. Самому старшему из них 35 лет, а младшему — всего 8.
Самый юный участник Альберт Клейменов самостоятельно начал заниматься маунтинбайком в прошлом году, но теперь делает это под присмотром опытных инструкторов. Занятия ведёт один из основателей СКЭВ — дипломированный специалист по физической культуре и многократный победитель региональных соревнований по скоростному спуску Илья Малеев. Идеологические и технические стороны этого вида экстремального спорта и активного отдыха для новичков раскроет руководитель клуба Игорь Балла. Отработку первичных навыков на трейле - трассе для катания на маунтинбайке - демонстрирует сооснователь клуба Евгений Никифоров.
Тренировки включают в себя подготовительную и практическую части. Подготовка подразумевает теоретические основы маунтинбайка, разминку и техосмотр. Практика отрабатывается на нижней площадке и на участках юго-западного склона.
Огромное внимание уделяется технике безопасности, а также техническому осмотру и средствам индивидуальной защиты.
Желающие приходят на тренировку со своими велосипедами любого уровня (кроме шоссейных и раскладных). Однако, на первом занятии не все участники были допущены до практической части ввиду неисправности велосипеда. На случай такого форс-мажора клуб предоставляет маунтинбайки из числа собственных. Помимо этого, участникам вручали минимально необходимое средство защиты — шлем. Без него получать даже первичные практические навыки в маунтинбайке категорически запрещено, отмечают организаторы.
Тренировки будут проходить каждое воскресенье на нижней станции «Горного Воздуха» в 12:00. Продолжительность - 3 часа. Участникам предоставляется бесплатный подъем до средней площадки СТК. Любители велосипеда могут познакомиться с навыками катания в условиях горной местности. Для этого необходимо:
— предварительно (минимум за сутки) уведомить организаторов о своем участии по телефону 8-963-289-28-95 или личным сообщением в инстаграм @sakhmtbe;
— иметь исправный велосипед любого уровня (кроме шоссейного и раскладного);
— обладать хотя бы минимальными навыками езды на велосипеде;
— для лиц младше 18 лет обязательно присутствие одного из родителей/опекунов.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?